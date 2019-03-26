Овечкин сфотографировался с портретом Джорджа Вашингтона в Белом доме

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во время визита клуба, посвящённого победе «столичных» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года.

Во время визита российский форвард сфотографировался с портретом Джорджа Вашингтона (первый президент США. — Прим. «Чемпионата»), висящим на стене Белого дома.

Фото: «Инстаграм» Анастасии Шубской

«Вашингтон» впервые в истории выиграл главную награду Национальной хоккейной лиги. Ранее Белый дом был закрыт для посещений, но традиция теперь вновь осуществлена. За время встречи президент США три раза пожал руку Овечкину.

Ранее от визита в Белый дом отказались хоккеисты «столичных» Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.