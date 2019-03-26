Кучеров: «Тампе» повезло. Нужно играть все 60 минут и не расслабляться

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:4).

«Гол Чирелли — это великолепный момент. Все парни сыграли здорово. Он техничный игрок, помогал нам весь сезон, я очень рад за него. Он прогрессирует, за его игрой приятно наблюдать. Конечно, нам немного повезло. Нужно играть все 60 минут и не расслабляться», — сказал Кучеров.

Главным героем встречи стал капитан «молний» Стивен Стэмкос. Он оформил дубль и сделал 2 результативные передачи. Также в составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Хедман, Энтони Чирелли и Никита Кучеров. У «Бостона» дубль оформил Брэд Маршан, по голу на счету Чарли Койла и Брэндона Карло.