Итоги дня НХЛ для россиян: достижение Кучерова и личный рекорд Дадонова

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В девяти матчах приняли участие 14 представителей России.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой. Теперь на счету россиянина 121 очко в 77 матчах регулярного чемпионата – 38 голов и 83 результативные передачи. Это третий результат по очкам за регулярный чемпионат в лиге за последние 20 лет. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов cделал две результативные передачи. Россиянин довел число голевых передач в сезоне до 38, побив личный рекорд.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 31 из 36 86,1 2:5 Василевский «Тампа» 13 из 17 76,5 5:4