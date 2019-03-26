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Итоги дня НХЛ для россиян: достижение Кучерова и личный рекорд Дадонова

Итоги дня НХЛ для россиян: достижение Кучерова и личный рекорд Дадонова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В девяти матчах приняли участие 14 представителей России.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой. Теперь на счету россиянина 121 очко в 77 матчах регулярного чемпионата – 38 голов и 83 результативные передачи. Это третий результат по очкам за регулярный чемпионат в лиге за последние 20 лет. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов cделал две результативные передачи. Россиянин довел число голевых передач в сезоне до 38, побив личный рекорд.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»31 из 3686,12:5
Василевский«Тампа»13 из 1776,55:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»0+200210-19.25
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+100331-18.21
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0-20141-17.58
Кучеров (н)«Тампа»1+002510-27.09
Барбашёв (н)«Сент-Луис»1+0+2014033%12.40
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+0+10210-17.54
Зыков (н)«Вегас»0+0-10011-08.47
Ничушкин (н)«Даллас»0+1+10021-10.14
Радулов (н)«Даллас»0+2+10300-20.23
Куликов (з)«Виннипег»0+0+12001-17.00
Сергачёв (з)«Тампа»0+2+20001-18.45
Зайцев (з)«Торонто»0+1-10040-23.58
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