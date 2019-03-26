Итоги дня НХЛ для россиян: достижение Кучерова и личный рекорд Дадонова

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В девяти матчах приняли участие 14 представителей России.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой. Теперь на счету россиянина 121 очко в 77 матчах регулярного чемпионата – 38 голов и 83 результативные передачи. Это третий результат по очкам за регулярный чемпионат в лиге за последние 20 лет. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов cделал две результативные передачи. Россиянин довел число голевых передач в сезоне до 38, побив личный рекорд.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|31 из 36
|86,1
|2:5
|Василевский
|«Тампа»
|13 из 17
|76,5
|5:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+2
|0
|0
|2
|1
|0
|-
|19.25
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|0
|0
|3
|3
|1
|-
|18.21
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-2
|0
|1
|4
|1
|-
|17.58
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|0
|2
|5
|1
|0
|-
|27.09
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|+2
|0
|1
|4
|0
|33%
|12.40
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|+1
|0
|2
|1
|0
|-
|17.54
|Зыков (н)
|«Вегас»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|1
|-
|08.47
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+1
|+1
|0
|0
|2
|1
|-
|10.14
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+2
|+1
|0
|3
|0
|0
|-
|20.23
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|+1
|2
|0
|0
|1
|-
|17.00
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+2
|+2
|0
|0
|0
|1
|-
|18.45
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+1
|-1
|0
|0
|4
|0
|-
|23.58