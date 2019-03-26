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Трамп раздал игрокам «Вашингтона» ручки, сувениры и конфеты M&M’s

Трамп раздал игрокам «Вашингтона» ручки, сувениры и конфеты M&M’s
Хоккей / НХЛ

Президент США Дональд Трамп раздал игрокам и сотрудникам «Вашингтон Кэпиталз» памятные подарки во время официального приёма в Белом доме в честь обладателей Кубка Стэнли.

«Трамп изумился размеру рук капитана Александра Овечкина, затем перечислил его достижения в карьере и заметил, что его дочь Иванка — большой поклонник и друг Александра. Президент выделил владельца «Вашингтон Кэпиталз» Теда Леонсиса, назвав его человеком, который добился большого успеха в жизни.

Кроме этого отметил защитника Джона Карлсона и Евгения Кузнецова, хотя произнести его фамилию ему удалось с трудом. После отъезда репортёров Трамп продолжил проводить время с командой, раздавая сувениры и конфеты M&M's, а также позируя для фотографий. Комиссар лиги Гэри Беттмэн там тоже присутствовал», — отмечает обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.

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