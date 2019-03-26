New York Times: Овечкина приняли с почестями в Белом доме

Издание New York Times в саркастической манере прокомментировало официальный приём обладателей Кубка Стэнли команды «Вашингтон Кэпиталз» и её капитана Александра Овечкина у президента США Дональда Трампа.

«Самого популярного русского в Вашингтоне (и его одноклубников) приняли с почестями в Белом доме. На следующий же день после того, как президент Трамп пришёл в восторг от провала попыток преследовать его за незаконную связь с Россией во время избирательной кампании, самый знаменитый русский житель Вашингтона прибыл в Белый дом на празднование. Повод? Хоккейное чемпионство. Некоторые члены «Кэпиталз» бойкотировали это мероприятие. Но не Александр Овечкин, капитан команды и самый ценный игрок НХЛ, который также является ревностным поклонником и личным другом президента России Владимира Путина. Овечкин был не единственным русским в Овальном кабинете: вместе с ним пришли Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

«Пожалуй, это был единственный раз, когда оппозиционно настроенные россияне посетили Трампа в Белом доме», — сказал бывший сотрудник Белого дома Энди Хемминг.

Это событие напомнило ещё одну встречу с русскими в мае 2017 года. Тогда Трамп разговаривал с министром иностранных дел России Лавровым и послом Сергеем Кисляком. США в то время увольняли директора ФБР Джеймса Коми, и тот разговор укрепил веру в то, что увольнение случилось из-за расследований Коми относительно самого Трампа и его избирательной кампании. Тогда говорилось, что на Коми было оказано серьёзное давление. Когда игроки «Кэпиталз» поставили Кубок Стэнли на стол Резолют, это давление, похоже, было значительно ослаблено», — с сарказмом замечает автор New York Times Энни Карни.

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