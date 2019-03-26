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Стэмкос: наш настрой заключается в том, чтобы побеждать каждый вечер

Стэмкос: наш настрой заключается в том, чтобы побеждать каждый вечер
Хоккей / НХЛ

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:4). По ходу матчи «мишки» вели со счётом 4:2, но упустили преимущество и проиграли в основное время.

«Наше мышление, наш настрой заключается в том, чтобы побеждать каждый вечер. Мы пытаемся дать себе шанс. И я думаю, что он у нас есть», — заявил Стэмкос.

Главным героем встречи стал Стэмкос. Он оформил дубль и сделал две результативные передачи. Также в составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Хедман, Энтони Чирелли и Никита Кучеров, набравший 121-е очко в нынешнем сезоне. У «Бостона» дубль оформил Брэд Маршан, по голу на счету Чарли Койла и Брэндона Карло.

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