Экблад: игра «Флориды» в последних трёх-четырёх матчах — это просто позор

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:7). «Флорида» потерпела четвёртое поражение в пяти матчах и отстаёт от зоны плей-офф на 10 очков.

«Просто позор, как мы играли в последних трёх-четырёх матчах, в том числе и я. Как член лидерской группы, я беру за это полную ответственность», — цитирует Экблада официальный сайт НХЛ.

Главным героем встречи стал форвард победителей Джон Таварес, оформивший покер. Также по голу в активе Патрика Марло, Джейка Маззина и Зака Хаймана. У «Флориды» дублями отметились Джонатан Юбердо и Джейс Гаврилюк, одна шайба на счету Майка Мэтисона. У Евгения Дадонова две результативные передачи, два броска в створ и силовой приём за 19.25 (4.58 – в большинстве).