Патрик Лайне повторил достижение Уэйна Гретцки

В очередном матче игрового дня регулярного сезон НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» — 5:2.

Голами в составе «Джетс» отметились Кайл Коннор и Патрик Лайне, для которого эта шайба стала 30-й в сезоне и первой после 12-матчевой голевой засухи. Лайне стал четвёртым игроком в истории НХЛ, три раза подряд до достижения 21 года забившим 30 голов за чемпионат (после Уэйна Гретцки, Дэйла Хауэрчака и Джимми Карсона).

В этом сезоне 20-летний уроженец Тампере забросил 30 шайб и сделал 20 результативных передач в 76 матчах регулярного чемпионата. За карьеру в НХЛ Патрик провёл 231 игру, отметившись 184 (110+74) очками. Лайне вошёл в символическую сборную новичков по итогам сезона-2016/17. В январе 2017 года Лайне впервые сыграл в Матче звёзд НХЛ.