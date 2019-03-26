Гомоляко: в Череповце делают всё, чтобы «Северсталь» играла в КХЛ

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко считает, что российские клубы нельзя убирать из состава участников КХЛ.

“Я уже говорил, что сокращение лиги будет полезным. Повысится конкуренция, зарплаты будут снижаться. Но засчёт наших команд это не стоит делать. В том же Череповце любят хоккей и делают всё, чтобы “Северсталь” играла в КХЛ. Там хорошая инфраструктура. “Адмирал”, “Амур” — там люди тоже любят хоккей. Поэтому я считаю, что сокращать КХЛ засчёт наших команд не стоит.

Если говорить об иностранцах, то здесь в дело вступают политические моменты. Есть “Слован”, о сокращении которого стоит подумать. Если уж у нас есть иностранные клубы, то они должны хотя бы попадать в плей-офф. Тот же “Йокерит” каждый год показывает хорошую, красивую и стабильную игру, в Хельсинки на его игры собираются болельщики. “Куньлунь”? Там работает политический момент, их никто не уберёт. Хотя интереса со стороны болельщиков лично я в Китае не вижу. Но всё остальное там на хорошем уровне”, — сказал Гомоляко “Чемпионату”.

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