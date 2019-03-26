Плющев – о сокращении КХЛ: российские клубы — наше хоккейное достояние

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что при решении вопроса о сокращении КХЛ российские клубы должны иметь преимущество перед иностранными.

“У КХЛ есть положение, где есть требования к клубам, которые должны быть исполнены к определённому сроку. Если на протяжении нескольких лет эти клубы их не выполняют, то они должны попасть под эту директиву. Существует регламент, который чётко говорит, что должен иметь клуб КХЛ, как он должен функционировать и какие к нему могут предъявляться требования.

Если он их не выполняет, то по нему будет подниматься вопрос: может ли он существовать в КХЛ или же ему нужно покинуть эту лигу. Я считаю, что российские клубы — это наше хоккейное достояние. Они влияют на состояние нашего хоккея и нашей сборной. У наших команд в этом вопросе должен быть карт-бланш”, — сказал Плющев “Чемпионату”.