Каменский: серия ЦСКА — СКА является в КХЛ классической и самой ожидаемой

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции между ЦСКА и СКА.

«Серия ЦСКА — СКА является в КХЛ классической и самой ожидаемой. Наверное, это единственная серия, в которой фаворита не может быть по определению, шансы команд абсолютно равны. ЦСКА выиграл все матчи в регулярке? Уверяю, в плей-офф эта статистика уходит на второй план. То, что было в гладком чемпионате, всеми уже забыто, команды начали с чистого листа.

ЦСКА — фаворит серии по мнению букмекеров? На мой взгляд, они ориентируются на регулярный чемпионат, но с тех пор много воды утекло. Очевидно, что в ходе плей-офф СКА добавлял, где-то вышел на новый уровень. Это нужно учитывать», — цитирует Каменского Russia-Hockey.