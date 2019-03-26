Стал известен календарь матчей МЧМ-2020

Стал известен календарь матчей молодёжного чемпионата мира 2020 года, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января в чешских Остраве и Тршинце.



Напомним, в группе А будут играть Финляндия, Швейцария, Швеция, Словакия и Казахстан. Сборная России попала в группу В, где сыграет с командами США, Канады, Чехии и Германии.



Календарь матчей сборной России на групповом этапе МЧМ-2020 (мск):



26 декабря. Чехия — Россия (17:00)

28 декабря. Россия — Канада (21:00)

29 декабря. США — Россия (21:00)

31 декабря. Россия — Германия (17:00).



2 января на турнире стартует этап четвертьфиналов. 4 января пройдут полуфинальные игры, 5 января будут сыграны матчи за бронзу и золото МЧМ.

Игроки молодёжной сборной России. Что изменилось в их карьере после МЧМ? Кое-кто получил шанс в КХЛ, а некоторых продолжают не замечать.