Стал известен календарь матчей МЧМ-2020

Стал известен календарь матчей молодёжного чемпионата мира 2020 года, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января в чешских Остраве и Тршинце.
Напомним, в группе А будут играть Финляндия, Швейцария, Швеция, Словакия и Казахстан. Сборная России попала в группу В, где сыграет с командами США, Канады, Чехии и Германии.
Календарь матчей сборной России на групповом этапе МЧМ-2020 (мск):
26 декабря. Чехия — Россия (17:00)
28 декабря. Россия — Канада (21:00)
29 декабря. США — Россия (21:00)
31 декабря. Россия — Германия (17:00).
2 января на турнире стартует этап четвертьфиналов. 4 января пройдут полуфинальные игры, 5 января будут сыграны матчи за бронзу и золото МЧМ.
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