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Буцаев: «Нефтехимик» может сохранить всех легионеров на следующий сезон

Буцаев: «Нефтехимик» может сохранить всех легионеров на следующий сезон
Хоккей / КХЛ

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился мнением о селекционных планах команды.

«Ударная финская тройка? Все трое с мая становятся свободными агентами. Будем смотреть, думать и исходить из того, что мы можем сделать в комплектовании состава на будущий сезон. Под моим руководством это звено сыграло вместе всего несколько игр. По разным причинам – травмы и болезни кого-то из хоккеистов – их не удавалось воссоединить. Но на площадку выходят четыре звена, а не одно, поэтому моя задача заключалась в том, чтобы сбалансировать все атакующие тройки. И в какой-то момент нам удалось добиться этого. Мы увидели, что забросить шайбу может каждое звено.

Нижнекамск нуждается в подпитке в лице своих воспитанников, поэтому буду смотреть и на молодёжь. А загадывать сейчас, какой будет состав на будущий сезон, очень рано. Будем отталкиваться от рынка свободных агентов, от того, с кем из хоккеистов «Нефтехимика» нам удастся перезаключить контракт.

Нельзя смотреть только на набранные очки, есть и другие моменты и показатели, по которым мы определяем, подходит хоккеист команде или нет. Нужно всё хорошенько взвесить, но я бы не исключал варианта, при котором мы сохраним всех легионеров в Нижнекамске на будущий сезон», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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