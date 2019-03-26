Даути: Бёрнс ошибается 20 раз за матч, но его называют претендентом на «Норрис»

Защитник клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути рассказал, как оценивает действия игроков обороны из других команд.



«Я оцениваю защитников не по набранным очкам, а по их игре. Я вижу, что Брент Бёрнс ошибается 20 раз за матч. Мне нравится игра Марка Джиордано, я его уважаю. Он играет грамотно и заметен в обоих концах площадки.



Такого не увидеть от Бёрнса или Эрика Карлссона. Они потрясающе играют в нападении. В этом они гораздо лучше нас. У нас нет такого атакующего потенциала. Но они и близко не так хороши в защите и меньшинстве, как мы.



Я уважаю всех этих парней и их игру. Но не думаю, что они хороши в защите. Посмотрите один матч «Сан-Хосе» и увидите, что Бёрнса обыгрывают три раза за матч. Но все считают его претендентом на «Норрис Трофи», чего я не понимаю», — цитирует Даути The Athletic.



Даути: я не уважаю Ткачука, его в НХЛ почти никто не уважает