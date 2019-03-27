Легенды хоккея сыграют в Заполярье 29 марта

29 марта во дворце спорта «Арктика» в Норильске состоится благотворительный матч с участием команды «Легенды хоккея» и городской команды Ночной хоккейной лиги.



В составе звёздной команды – легендарной «Красной машины» – сыграют Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Сергей Фёдоров и Валерий Каменский. Также среди легенд на лёд выйдет президент «Норникеля» Владимир Потанин, двукратный обладатель Кубка Легенд в составе ЦСКА.



Пригласительные билеты на звёздный матч будут реализовываться в обмен на добровольные пожертвования. Перед матчем именитые спортсмены России и СССР проведут мастер-класс для юных хоккеистов Норильска.



Впервые в Норильске благотворительный матч Ночной хоккейной лиги России состоялся 4 марта 2017 года. На льду дворца спорта «Арктика» играли легенды российского хоккея и лучшие хоккеисты Норильска. Общая сумма собранных по итогам двух благотворительных матчей в Норильске средств превысила 5 млн рублей и была направлена на приобретение спортивного инвентаря, тренажёров и экипировки для воспитанников спортивных школ, а также на оплату расходов на их участие в краевых соревнованиях по хоккею.