LA Times: захотят ли другие переходить в клуб, где так отнеслись к Ковальчуку?

Обозреватель Los Angeles Times Хелен Эллиот встала на защиту нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, который конфликтует с главным тренером калифорнийской команды Уилли Дежарденом.



«В нынешнем сезоне «короли» были далеки от борьбы за плей-офф, и это не вина Ковальчука. Он занял третье место в команде с 14 голами в 60 матчах, у него на четыре гола в большинстве больше, чем у Копитара или Кемпе. Тем не менее временно исполняющий обязанности тренера Уилли Дежарден сделал Илью козлом отпущения за неудачи плохой команды. Это вновь стало очевидным, когда Ковальчук после встречи с генменеджером Робом Блэйком не поехал на выезд по Западной Канаде.



Блэйк сказал, что Илье лучше остаться и поработать с группой тренеров по развитию навыков и умений. 35-летний хоккеист, забивший 431 гол в НХЛ, нуждается в отработке навыков?! Это ещё одно необъяснимое решение в сезоне, полном головокружений. Ошибка Блэйка и президента клуба Люка Робитайла в том, что они поставили Дежардена вместо уволенного Джона Стивенса. Дежарден уйдёт после этого сезона, а Блэйк находится в слабой позиции, потому что не может обменять Ковальчука, у которого есть запрет на обмен.



Главный вопрос: захотят ли другие свободные агенты приходить в команду, когда увидят, что «короли» так отнеслись к Ковальчуку?» — задаётся вопросом автор.

Генменеджер «Лос-Анджелеса»: Ковальчук не поехал на выезд, захотел остаться дома