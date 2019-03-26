Форвард «Айлендерс» Лэдд пропустит пять месяцев

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Эндрю Лэдд выбыл на пять месяцев, информирует официальный «твиттер» команды со ссылкой на генерального менеджера Лу Ламорелло. 33-летний канадский нападающий на следующей неделе перенесёт операцию, у него обнаружен разрыв передней крестообразной связки.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Лэдд из-за травм принял участие только в 26 матчах, записав на свой счёт 11 (3+8) баллов при показателе полезности "+3" и 16 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 14 минут за игру.



«Островитяне» сейчас занимают пятое место в Восточной конференции с 95 очками после 76 матчей.



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