Боттерилл, Фрэнсис и Хекстолл вошли в управление сборной Канады на ЧМ-2019

Хоккейная сборная Канады на своём официальном сайте объявила имена трёх функционеров, которые будут работать с командой на чемпионате мира по хоккею 2019 года. Джейсон Боттерил, Рон Фрэнсис и Рон Хекстолл составят управленческую группу команды.



Боттерилл в данный момент работает в качестве генерального менеджера клуба «Баффало Сэйбрз». Фрэнсис ранее трудился в «Каролине Харрикейнз», Хекстолл недавно покинул систему «Филадельфии Флайерз».



«Мы рады приветствовать трёх джентльменов и их обширный опыт в НХЛ и мировом хоккее. Мы знаем, что они будут с огромной гордостью представлять Канаду, и с нетерпением ждём начала работы. Хотим привезти с чемпионата мира золотую медаль», — рассказал гендиректор сборной Канады Том Ренни.

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