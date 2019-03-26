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Кузнецов — об оскорблениях Черри: он может мне позвонить или со мной встретиться

Кузнецов — об оскорблениях Черри: он может мне позвонить или со мной встретиться
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о скандальных высказываниях известного канадского хоккейного эксперта Дона Черри. Напомним, специалист жёстко критикует Кузнецова за манеру празднования голов.

«Черри любит говорить, но я не беспокоюсь по этому поводу. Если он хочет что-то сказать мне лично, то всегда может встретиться со мной или позвонить по телефону. Но когда он называет меня придурком через телевидение, это не делает ему чести.

Родители научили меня многим хорошим вещам, когда я был юн. Поэтому, что бы Черри обо мне ни говорил, я не собираюсь говорить ничего плохого о парне, который намного старше меня.

Если же он считает, что у него всё хорошо, пусть вспомнит свою тренерскую работу в CHL и закроет свой рот», — приводит слова Кузнецова в своём «твиттере» североамериканский журналист Том Гуллити.

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Евгений ответил, а его фирменное празднование уже стало достоянием всего хоккейного мира. Её не остановить!
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