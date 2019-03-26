«Филадельфия» подписала новый контракт с Раффлем на $ 3,2 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» подписал новый контракт с нападающим Михаэлем Раффлем, информирует официальный сайт «лётчиков». 30-летний австрийский форвард поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата составит $ 1,6 млн.



В текущем регулярном чемпионате Раффль принял участие в 61 встрече, записав в актив 18 (6+12) баллов при показателе полезности "+2" и 28 минутах штрафного времени. Нападающий выступает в «Филадельфии» на протяжении шести сезонов и проводит на площадке около 11 с половиной минут за матч. .



«Счастлив подписать новый контракт, мне всё нравится в „Филадельфии“. Это то место, где я буду счастлив провести ближайшие два сезона. У нас молодая команда», — сказал Раффль.