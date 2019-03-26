Абрамов — о дебюте в НХЛ: было незабываемо, но «Оттава» проиграла из-за меня

Форвард «Оттавы Сенаторз» Виталий Абрамов поделился мнением о дебюте в НХЛ в матче с «Калгари Флэймз» (1:5). Абрамов провёл на льду 13 минут 52 секунды (0,51 – в большинстве, показатель полезности «-3» – худшая в команде) и не нанёс ни одного броска в створ. Отметился 1 блок-шотом и 4 перехватами, также допустил 2 потери шайбы.
«Это было незабываемо. Ты мечтаешь о чём-то всю жизнь, и потом это происходит. Мы проиграли, поэтому я был недостаточно хорош. Здесь, в НХЛ, всё значительно быстрее. Парни намного лучше читают комбинации, все передачи идут точно в клюшку», — приводит слова российского форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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