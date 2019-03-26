Морис: когда Бафлин на льду, соперники «Виннипега» играют по-другому

Главный тренер клуба «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился ожиданиями от возвращения после травмы защитника Дастина Бафлина. 33-летний хоккеист последний матч провёл 15 февраля.



«Когда Бафлин на льду, форварды соперника играют по-другому. Если Дастина нет на льду, при приёме шайбы ты не оглядываешься через плечо так часто. Он очень-очень хороший хоккеист, крайне уникальный в том, что делает. Он является нашим самым высокооплачиваемым игроком, который пропустил половину года. Мы играли хорошо. Всё относительно, но для достижения успеха нужны все свободные руки, потому что потери еще будут, а большой парень в составе всегда необходим», — цитирует тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.