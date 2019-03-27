Куликов: кажется, что Кучеров играет против детей

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов поделился мнением о лидере снайперской гонки из «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове. В 77 играх он набрал 121 очко, что является третьим показателем за последние 20 лет в НХЛ.

«Когда мы играли против «Тампы», мне показалось, что Кучерова вообще невозможно остановить. Его хоть держи, хоть рядом с ним стой — он всё равно очки набирает. Даже смешно становится — кажется, что он играет против детей.

Лучший игрок НХЛ сейчас? Конечно. Это же по очкам видно. Лучший бомбардир НХЛ всё-таки по системе «гол+пас», — цитируют Кучерова «Известия».

Также Куликов оценил нынешний сезон для «Виннипега».

«В прошлом сезоне мы высоко подняли планку. Теперь от нашей команды болельщики ожидают хорошей игры и больше побед, а соперники гораздо серьёзнее настраиваются на нас. Поэтому сейчас «Виннипегу» гораздо труднее выигрывать, чем год назад. В каждом матче надо заново доказывать, что мы — лучшая команда в своём дивизионе.

Созрели для борьбы за Кубок Стэнли? Да. Думаю, в прошлом сезоне мы доказали это в ходе плей-офф. Немного не хватило для конечного успеха — проиграли в финале конференции. Но в этом году настроены только на победу», — отметил Куликов.