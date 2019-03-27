«Вашингтон» — «Каролина»: Овечкин забросил 49-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз» (идёт 3-й период, счёт 3:1). На 45-й минуте отличился российский нападающий хозяев Александр Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Том Уилсон.

Посмотреть видео гола Овечкина можно на официальном сайте НХЛ.

Овечкин в снайперской гонке опережает на четыре шайбы Джона Тавареса из «Торонто Мэйпл Лифс». Всего в текущем сезоне на счету Александра 85 очков в 76 матчах – 49 голов и 36 результативных передач.

Ранее российский форвард вышел на 47-е место место в истории НХЛ по количеству очков, превзойдя результат Венсана Дамфуса (1205). Следующей целью для Овечкина является достижение Берни Николлса (1209).