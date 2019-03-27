2 очка Овечкина и 3 передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал капитан «столичных» Александр Овечкин, в активе которого победный гол и результативная передача. Три раза ассистировал партнёрам Евгений Кузнецов. 2 (1+1) очка набрал защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон. Голкипер хозяев Брэйден Холтби отразил 26 бросков из 27.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 20 секунд, нанёс три броска в створ ворот и совершил один силовой приём. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей и окончил матч с показателем «+3».