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2 очка Овечкина и 3 передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

2 очка Овечкина и 3 передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал капитан «столичных» Александр Овечкин, в активе которого победный гол и результативная передача. Три раза ассистировал партнёрам Евгений Кузнецов. 2 (1+1) очка набрал защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон. Голкипер хозяев Брэйден Холтби отразил 26 бросков из 27.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 20 секунд, нанёс три броска в створ ворот и совершил один силовой приём. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей и окончил матч с показателем «+3».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2019, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 1
1:0, 0:1, 3:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Оши (Кузнецов, Хагелин) – 16:29 (5x5), 1:1 – Хэмилтон (Уильямс, Нидеррайтер) – 35:38 (5x5), 2:1 – Овечкин (Уилсон, Кузнецов) – 44:31 (5x5), 3:1 – Карлсон (Орлов, Кузнецов) – 51:16 (5x5), 4:1 – Бекстрём (Овечкин, Карлсон) – 57:33 (en)
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