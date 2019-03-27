«Коламбус» победил «Айлендерс» благодаря шат-ауту Бобровского и голу Панарина

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который оформил второй шат-аут кряду, совершив 26 сейвов. По два балла за результативность в составе победителей набрали Кэм Аткинсон (1+1) и Мэтт Дюшейн (0+2).

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 17 секунд (1, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «+1».

Видео гола Панарина также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.