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«Коламбус» победил «Айлендерс» благодаря шат-ауту Бобровского и голу Панарина

«Коламбус» победил «Айлендерс» благодаря шат-ауту Бобровского и голу Панарина
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который оформил второй шат-аут кряду, совершив 26 сейвов. По два балла за результативность в составе победителей набрали Кэм Аткинсон (1+1) и Мэтт Дюшейн (0+2).

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 17 секунд (1, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «+1».

Видео гола Панарина также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2019, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 0
1:0, 0:0, 3:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Дзингел (Веренски, Дженнер) – 05:43 (5x4), 2:0 – Панарин (Аткинсон, Дюшейн) – 42:38 (5x5), 3:0 – Бьёркстранд – 51:14 (5x5), 4:0 – Аткинсон (Дюшейн, Джонс) – 59:33 (en)
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