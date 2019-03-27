«Монреаль» разгромил «Флориду», «Баффало» в гостях проиграл «Оттаве»

«Монреаль Канадиенс» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась с разгромным счётом 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Монреаля» Томаш Татар, в активе которого дубль и результативная передача. По два балла набрали Бретт Кулак (1+1) и Эндрю Шоу (0+2).

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 18 минут 6 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-2».

В параллельном матче «Оттава Сенаторз» дома уверенно обыграл «Баффало Сэйбрз» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Это поражение стало для «Сэйбрз» четвёртым кряду.