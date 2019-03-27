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«Монреаль» разгромил «Флориду», «Баффало» в гостях проиграл «Оттаве»

«Монреаль» разгромил «Флориду», «Баффало» в гостях проиграл «Оттаве»
Хоккей / НХЛ

«Монреаль Канадиенс» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась с разгромным счётом 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Монреаля» Томаш Татар, в активе которого дубль и результативная передача. По два балла набрали Бретт Кулак (1+1) и Эндрю Шоу (0+2).

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 18 минут 6 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-2».

В параллельном матче «Оттава Сенаторз» дома уверенно обыграл «Баффало Сэйбрз» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Это поражение стало для «Сэйбрз» четвёртым кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2019, среда. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
6 : 1
3:0, 2:0, 1:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Татар (Шоу, Питри) – 06:58 (5x5), 2:0 – Кулак (Котканиеми, Уил) – 12:39 (5x5), 3:0 – Татар (Уэбер, Галлахер) – 14:28 (5x5), 4:0 – Лехконен (Шоу, Кулак) – 22:52 (5x5), 5:0 – Дано (Мете, Татар) – 32:40 (5x5), 5:1 – Ватрано (Мальгин, Трочек) – 41:35 (5x4), 6:1 – Доми – 51:48 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2019, среда. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
4 : 0
2:0, 0:0, 2:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Дюклер (Линдберг, Шабо) – 17:07 (5x5), 2:0 – Гиббонс (Ярош) – 19:49 (5x5), 3:0 – Балцерс (Райан, Шабо) – 45:54 (5x4), 4:0 – Пяаярви (Воланин, Гиббонс) – 47:24 (5x5)
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