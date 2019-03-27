Бобровский установил новый личный рекорд по количеству «сухарей» за сезон

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Первой звездой встречи стал российский голкипер «жакетов» Сергей Бобровский. Он оформил шат-аут, отразив 26 бросков. В текущем регулярном чемпионате на счету вратаря 8 сухих матчей, по этому показателю он сравнялся с лидером сезона — Марком-Андре Флери из «Вегас Голден Найтс». Также, Бобровский установил новый личный рекорд.

В 57 играх (56 – в основном составе) на счету Сергея 33 победы. До встречи с «Айлендерс» он пропускал в среднем за матч 2,67 шайбы, отражая 91% бросков.