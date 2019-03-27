Александр Овечкин вышел на 13-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) в пользу хозяев.

Одним из главных героев встречи стал капитан «столичных» Александр Овечкин, в активе которого победный гол и результативная передача. Российский нападающий прервал четырёхматчевую безголевую серию, отличившись в 49-й раз в сезоне. Он увеличил отрыв в гонке снайперов от ближайших преследователей – Джона Тавареса из «Торонто Мэйпл Лифс» и Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз» – до четырёх голов.

Этот гол стал для Овечкина 656-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, повторив результат Брендана Шенахена. Следующей целью для Александра являются позиции Люка Робитайла (668).

Ларионов: если Овечкин обгонит Гретцки, это будет феноменально