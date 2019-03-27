Аткинсон — второй игрок в истории «Коламбуса» с 39 голами в сезоне

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась с разгромным счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев.

Нападающий «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон отметился заброшенной шайбой, которая стала для 29-летнего американца 39-й в сезоне — это третий результат по голам в истории клуба. При этом Аткинсон стал вторым игроком в клубной истории, кому удалось достичь этой отметки. Два лучших результата в истории «Коламбуса» принадлежат Рику Нэшу: 41 гол в сезоне-2003/04, 40 — в сезоне-2008/09.

Первой звездой встречи стал российский голкипер «жакетов» Сергей Бобровский. Он оформил шат-аут, отразив 26 бросков.