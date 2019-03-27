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Умарк: если выиграем, Хартикайнен что-то опубликует, он хороший охотник

Умарк: если выиграем, Хартикайнен что-то опубликует, он хороший охотник
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк поделился ожиданиями от финала Восточной конференции с «Авангардом». Первый матч серии состоится 29 марта в Балашихе.

«У Омска хорошая команда. Но мы верим в себя, знаем, что серия будет сложная. Мы на пути к финалу Кубка Гагарина. Как сложится серия? У них очень изменилась команда по сравнению с прошлым годом, она стала гораздо сильнее – и игроки поменялись, и пришёл канадский тренер, который провёл хорошую работу. Серия может затянуться на семь матчей, посмотрим, как будет. Приготовил ли Хартикайнен фото с убитым ястребом? Если мы выиграем, он что-то опубликует, вы увидите. Он очень хороший охотник», — передаёт слова Умарка корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

Хартикайнен после победы в серии с «Автомобилистом» выложил фото с охоты на лося
Хартикайнен после победы над «Металлургом» выложил фото с охоты на лис
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