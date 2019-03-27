Стал известен рейтинг клубов КХЛ. В пресс-релизе лиги объявлен предварительный рейтинг клубов, лидером является «Йокерит», последнюю позицию занимает «Адмирал». На совете директоров КХЛ принято решение сохранить всех 25 участников чемпионата и никого не исключать.

Участникам заседания были представлены параметры оценки клубов по итогам регулярного чемпионата. Комплексная оценка является вспомогательным инструментом совета директоров для принятия решения по составу участников чемпионата, а не автоматической системой отсева.​



Наибольший рост показало рижское «Динамо», поднявшееся на семь строчек. На первое место поднялся финский «Йокерит», опередивший ЦСКА и СКА. Наибольшее падение у «Сибири» и «Сочи» — по шесть и пять мест соответственно. Итоговые данные и подробная информация по изменению каждого из параметров оценки будут приведены 28 мая во время совещания руководителей клубов.