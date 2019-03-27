Плей-офф КХЛ в сезоне-2019/20 запланирован с 1 марта по 30 апреля 2020 года

КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата в сезоне-2019/20. Регулярный чемпионат продлится с 1 сентября 2019 по 27 февраля 2020 года, а плей-офф запланирован до 30 апреля 2020 года.

«Пауза перед чемпионатом мира — 2020 составит 7 дней. Плей-офф запланирован на период с 1 марта по 30 апреля», — сообщается в пресс-релизе КХЛ.