«Слован», «Торпедо» и «Сибирь» имеют долги за сезон-2018/19

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, какие клубы имеют задолженности перед игроками в сезоне-2018/19.

«Есть положительная динамика по оплате труда хоккеистов. Есть задолженности у трёх клубов. У «Слована» длящаяся. Есть временные, не превышающие пороговый регламент в два месяца. Такие задержки у «Торпедо» и «Сибири». Сумма задолженности, с которыми лига будет вступать в новый сезон – на 25% ниже предыдущей. Видна положительная динамика», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Благодаря более жёсткой позиции КХЛ в отношении просрочек по выплате заработной платы и введению дополнительных санкций появилась положительная динамика по оплате труда перед хоккеистами по сравнению с предыдущими сезонами. По текущему сезону задолженность по оплате труда имеется у «Слована» и «Торпедо», по расторжению контрактов – у «Сибири». Для сравнения – в сезоне-2017/18 задолженность была у 6 клубов, в сезоне-2016/17 у 11 клубов. Общий объём задолженности клубов по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона сократился на 25%.



Работа по контролю за выплатами заработной платы будет продолжена. Ряд клубов имеет неурегулированные вопросы по заработной плате за предыдущие сезоны. Что касается «Адмирала», то клуб зарезервировал необходимые средства для выплаты долга в максимально возможном объёме, чтобы исполнить обязательства после решения суда. За текущий сезон у «Адмирала» задолженности и просрочек по выплате зарплаты не было», — сообщается в пресс-релизе КХЛ.