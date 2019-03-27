КХЛ создаст рабочую группу для урегулирования скрытой аренды игроков

27 марта состоялся совет директоров КХЛ, на котором, в частности, обсуждался вопрос скрытой аренды и было принято решение создать рабочую группу по вопросу урегулирования скрытой аренды.

«В ходе проверок были выявлены контракты, которые можно отнести к видам скрытой аренды. Совет директоров поручил лиге разобраться с данным вопросом. Для этого будет создана рабочая группа по вопросу регулирования аренды хоккеистов (временного перехода с сохранением прав на игрока). В рабочую группу войдут представители клубов КХЛ и ответственные сотрудники лиги», — сообщается в пресс-релизе КХЛ.