Дальневосточный дивизион «Азиатский» может появиться в КХЛ в сезоне-2020/21

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о планах лиги по развитию дальневосточного региона и возможном появлении дивизиона «Азиатский» уже в сезоне-2020/21.

«Я предлагал действовать согласно стратегии и исключить слабейший клуб. Но у КХЛ есть серьёзные планы по развитию дальневосточного региона. Была поставлена задача – создать рабочую группу по изучению структуры дивизионов. Возможно, через сезон у нас появится дальневосточный дивизион «Азиатский». Также рассматриваем западноевропейский регион в случае появления новых клубов. Не секрет, что обсуждается много вариантов. Есть интересные кандидаты по расширению на запад.

Увеличение количества клубов? Математически высчитали, что оптимальное количество – 24. А сейчас проголосовали за 25 клубов из-за дальневосточного региона. Я вынужден был согласиться из-за логики. Много игр будет внутри дивизионов. Это новый подход, который надо просчитать и осознать. Потому и создаётся рабочая группа. Не исключаю, что может произойти увеличение», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.