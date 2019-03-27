Чернышенко: ситуация со «Слованом» — позор, КХЛ это не устраивает

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию со «Слованом», который в сезоне-2018/19 занял последнее место в регулярном чемпионате КХЛ и зимой устроил массовую распродажу игроков. Словацкий клуб пока не предоставил финансовые гарантии на сезон-2019/20, ему дана отсрочка до 30 апреля. «Слован» находится в процессе переговоров с возможными спонсорами.

«Нас не устраивает ситуация со «Слованом», по выставочным матчам тоже. Иным словом, как позор, это не назвать. Я встречался с владельцами клуба, они представили план. Если он будет реализован, клуб заиграет и будет показывать хорошие результаты. Будем надеяться, что так и произойдёт», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.