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Цулыгин: «Авангард» выбил чемпиона, это серьёзная команда, будет борьба

Цулыгин: «Авангард» выбил чемпиона, это серьёзная команда, будет борьба
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился ожиданиями от финала Восточной конференции, в котором его команда встретится с «Авангардом». Серия начнётся 29 марта в Балашихе.

«Чего ожидать от серии? Могу только сказать, что будет борьба. Это очень серьёзная команда – они выбили чемпиона и за весь плей-офф проиграли всего один матч», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Авангард» в первом раунде обыграл действующего чемпиона «Ак Барс» со счётом 4-0, во втором раунде — «Барыс» со счётом 4-1 и вышел в финал конференции впервые с 2012 года. «Салават Юлаев» победил «Металлург» в первом раунде со счётом 4-2, после чего справился с «Автомобилистом» в пяти матчах. Уфимцы сыграют в финале Востока впервые с 2016 года.

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Мы связались с бывшим тренером «Салавата Юлаева», в штабе которого начинал свой тренерский путь в КХЛ Николай Цулыгин.
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