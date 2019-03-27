Число клубов в КХЛ может быть увеличено, есть вариант со второй командой в Китае

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о возможном увеличении количества участников лиги — возможном появлении ещё одного китайского клуба.



«Математически мы выяснили, что оптимальное число клубов в лиге — 24. Сейчас лига проголосовала за то, чтобы было 25 клубов, учитывая, что у нас будет расширяться дальневосточный дивизион. Я вынужден согласиться с этим решением не из-за корпоративной солидарности, а из-за того, что Геннадий Николаевич (Тимченко — Прим. „Чемпионат“) предложил рассмотреть изменение логистики в самом чемпионате. Когда у нас появятся крайние дивизионы, то очень большое количество игр будет проходить внутри этих дивизионов. На Западе и на Дальнем Востоке. Это новый подход, который мы должны просчитать и осознать, для этого будет создана рабочая группа. Не исключаю, что в этом случае количество клубов в КХЛ может увеличиться. Точная цифра? Не будем гадать, это будет математический расчёт.



Не слышал про вступление двух корейских клубов. Если бы один вступил, было бы уже неплохо. После Олимпиады в Пхёнчхане мы ожидалали, что сборная могла бы стать и клубом, но пока мы не видим инициативы со стороны уважаемых корейских товарищей, в отличие от китайцев. Несмотря на кажущиеся временные трудности с ареной для „Куньлуня“ и какими-то другими вопросами, скорее всего, в ближайшее время в Китае появится ещё один клуб уровня КХЛ. Также проявляет интерес Япония, не будем забывать про стремительное возвращение Узбекистана, где построили новую арену. В следующем сезоне клуб из Узбекистана уже будет играть в ВХЛ.



Что касается расширения на Западе, то самые конкретные варианты — это Франция и Германия», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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