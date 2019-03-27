Савицкис: «Динамо» не смогло предложить Хартли условия, как в «Авангарде»

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал, почему клуб не смог пригласить тренера Боба Хартли, который возглавляет сборную Латвии. Хартли в первый сезон работы в КХЛ вывел «Авангард» в финал Востока.

«Я разговаривал с Бобом Хартли на чемпионате мира в Кёльне, но не смог предложить ему таких условий, как в «Авангарде». Мы знаем по сборной, как работает Хартли. Это человек, который живёт хоккеем, с утра до вечера. Он первый приходит в клуб и уходит последним. У него великая черта, что он находит индивидуальный подход к каждому игроку. Его можно ставить в пример того, что он беседует с каждым игроком и создаёт сильную команду. В этом главная сила Хартли», — передаёт слова Савицкиса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.