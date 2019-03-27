Савицкис – о кандидатуре Знарка: рижское «Динамо» уже утвердило Анкипанса

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал о комплектовании команды на следующий сезон, а также отметил, что клуб рассчитывает продолжить работу с тренером Гиртсом Анкипансом и не рассматривал кандидатуры Олега Знарка или Харийса Витолиньша.

«Наша главная проблема в том, что мы каждый год должны создавать команду заново. Как только появляются хорошие игроки, они могут уйти, приходится искать им замену. Обращаемся к местным игрокам, потому что рижское «Динамо» — базовая команда сборной.

Билялов очень хорошо сыграл, с Гудлевскисом у него сложился хороший дуэт. Как только Гудлевскис начал отдыхать, Билялов занял его место. Ещё есть время, чтобы подумать, как всё будет. Мы привыкли, что многие игроки идут через рижское «Динамо» в более сильные и богатые клубы КХЛ, так же как и тренеры. Да и наши игроки, не иностранцы, тоже переходят в другие клубы – Даугавиньш, Карсумс. Мы занимаем неплохое место в КХЛ. Майоне и Виделля мы бы хотели оставить. Мы говорим со спонсорами, чтобы наш бюджет увеличился, но это тяжёлый вопрос. Будем предлагать игрокам контракты примерно такого же уровня, как в прошлом году. Если им кто-то предложит лучшие условия и они согласятся, мы препятствовать не будем.

Мы бы хотели, чтобы тренерский штаб остался, но это ещё под вопросом. Агенты тоже ведут беседы. Знарок и Витолиньш свободны? Мы уже утвердили Анкипанса, положительно оценили его работу.

Есть клубы, у которых есть генменеджеры, есть, где нет. У нас исторически так получилось. Когда клуб создавался, у него было много работы, а когда команда заиграла, у генменеджера нет большой активной работы. Этот человек не только должен помогать в комплектовании, но и участвовать в активной коллективной работе — обеспечение команды, технические вопросы. Мы бы хотели, чтобы главный тренер не совмещал эти должности. Должность непростая, подыскать людей на неё непросто», — передаёт слова Савицкиса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.