Панарин: я продался, уехав в НХЛ? Мне предложили в 4 раза меньше, чем в России

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал о деталях переезда в НХЛ. Ранее 27-летний хоккеист выступал за ХК СКА.



«Некоторые говорят, что рублём меня поманили или долларом – и я продался. На самом деле не так. Я уехал в НХЛ на деньги, в четыре раза меньшие, чем мне предлагали в России. В четыре раза. Это не 500 рублей и 2000, а другие деньги. Я ехал сюда из спортивных соображений. Здесь первая лига в мире, хотелось доказывать. Возможностей для роста было больше.



В России мне предлагали в районе 120 млн рублей в год. Это до налогов. А сюда поехал на 900 тысяч долларов тоже до налогов. И получил 500 тысяч на руки. Конечно, бонус ещё фантастический выбил. И что смешное – я поехал на в четыре раза меньшие деньги, а заработал столько же за счёт бонуса», – заявил Панарин в интервью Sports.ru.

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