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Матч звёзд КХЛ в 2020 году пройдёт в Санкт-Петербурге

Матч звёзд КХЛ в 2020 году пройдёт в Санкт-Петербурге
Хоккей / КХЛ

Стало известно место проведения Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2020 году. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге, об этом в разговоре с ТАСС сообщил член совета директоров лиги Александр Медведев. Звёздный уик-энд пройдёт в период с 18 по 19 января.

Напомним, начиная с 2017 года Матч звёзд КХЛ проводится в формате турнира между сильнейшими представителями четырёх дивизионов.

Последний Матч звёзд прошёл в Казани, а его победителями стали хоккеисты из дивизиона Чернышёва. Это был 11-й случай проведения Звёздного уик-энда в КХЛ.

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