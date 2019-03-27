Фастовский: введение аренды станет серьёзным ударом по низкобюджетным клубам

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мнением о вопросах, которые обсуждались на совете директоров.



«Самое важное — то, что мы понимаем, как будем развиваться дальше, а также то, что не произошло никаких потрясений. Не стоит сейчас убирать из лиги какие-то клубы. Это решение было единогласно поддержано всеми. Приятно, что мы все одинаково понимаем задачу. Вообще, что касается основной повестки дня, по ней практически никаких споров не было, всё понятно и очевидно.



Самое интересное обсуждение разгорелось уже в конце совещания, по пункту «разное», где подняли несколько важных вопросов, в том числе и по потолку зарплат. Наконец-то возникла тема внедрения «пола» зарплат. Это разумно и правильно. Если говорить о вопросе аренды, моя позиция осталась неизменной, я категорически возражаю против неё. Не раз высказывал свою позицию и буду отстаивать её до конца, рассказывать, почему её нельзя вводить, а после введения жёсткого потолка зарплат — вдвойне. Это будет серьёзный удар по средне- и низкобюджетным клубам», — приводит слова Фастовского официальный сайт КХЛ.

КХЛ не стала исключать ни один клуб из числа участников