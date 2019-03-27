Чернышенко: у нас напряжённый календарь, сложно воткнуть выставочные игры с НХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко ответил на вопрос касательно проведения выставочных матчей с клубами Национальной хоккейной лиги и подчеркнул, что КХЛ продолжит проводить вынесенные матчи.



«У нас напряжённый календарь, поэтому очень сложно воткнуть куда-то выставочные игры с НХЛ. Мы даём возможность готовиться нашей сборной. Что касается проекта World Games, то он будет продолжен. Мы планируем проводить выставочные матчи-дерби, но подробно об этом будет рассказано в ходе презентации календаря», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ «Слован» провёл вынесенные матчи с ЦСКА и СКА в Вене, а рижское «Динамо» встречалось с «армейскими» клубами в Цюрихе.

Регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2019/20 стартует 1 сентября