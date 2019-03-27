Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» представил проморолик к финалу Востока в стиле голливудских фильмов

«Авангард» представил проморолик к финалу Востока в стиле голливудских фильмов
Хоккей / КХЛ

Пресс-служба «Авангарда» представила проморолик к финалу Восточной конференции КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

«Финал Востока совсем скоро. Red Power VS Green Power. Это будет эпично. Начинаем уже 29 марта, не пропустите», — гласит сообщение пресс-службы «ястребов».

Первые два матча состоятся в Балашихе 29 и 31 марта, после чего серия переедет в столицу Башкортостана. «Авангард» на пути к финалу Востока обыграл в четырёх матчах «Ак Барс» и переиграл «Барыс» со счётом 4:1. Уфимский клуб в шести матчах справился с «Металлургом», а затем обыграл «Автомобилист» со счётом 4:1. Победитель серии «Авангард» — «Салават Юлаев» встретится в финале КХЛ с победителем пары ЦСКА — СКА.

Тальбо: у «Салавата» очень сильный вратарь и отличные спецбригады

Посмотреть видеоролик можно на странице омского клуба в «Твиттере».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент