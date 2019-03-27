«Авангард» представил проморолик к финалу Востока в стиле голливудских фильмов

Пресс-служба «Авангарда» представила проморолик к финалу Восточной конференции КХЛ с «Салаватом Юлаевым».



«Финал Востока совсем скоро. Red Power VS Green Power. Это будет эпично. Начинаем уже 29 марта, не пропустите», — гласит сообщение пресс-службы «ястребов».



Первые два матча состоятся в Балашихе 29 и 31 марта, после чего серия переедет в столицу Башкортостана. «Авангард» на пути к финалу Востока обыграл в четырёх матчах «Ак Барс» и переиграл «Барыс» со счётом 4:1. Уфимский клуб в шести матчах справился с «Металлургом», а затем обыграл «Автомобилист» со счётом 4:1. Победитель серии «Авангард» — «Салават Юлаев» встретится в финале КХЛ с победителем пары ЦСКА — СКА.

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Посмотреть видеоролик можно на странице омского клуба в «Твиттере».