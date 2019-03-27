Кузнецов: если бы Трамп выговорил мою фамилию, я бы миллионов 40 получал

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о визите команды в Белый дом на приём к президенту США Дональду Трампу.
«Всем в команде очень понравился этот визит в Белый дом. Мы, русские, воспитаны так, чтобы, несмотря на всё, что происходит в политике, относиться с уважением к главам других государств. Да и вообще к пожилым людям. Для меня было очень большой честью побывать в Овальном кабинете. Мне было очень интересно.
Почему Трамп неправильно произнёс мою фамилию (президент США назвал Евгения «Кузнецновым». — Прим. «Чемпионат»)? Если бы он знал, как правильно произносить мою фамилию, я бы миллионов 40 получал и играл бы в баскетбол», — приводит слова Кузнецова «Советский спорт».
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И хорошо, что игроков не кормили, — так будет легче защищать титул.