Кузнецов: если бы Трамп выговорил мою фамилию, я бы миллионов 40 получал

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о визите команды в Белый дом на приём к президенту США Дональду Трампу.



«Всем в команде очень понравился этот визит в Белый дом. Мы, русские, воспитаны так, чтобы, несмотря на всё, что происходит в политике, относиться с уважением к главам других государств. Да и вообще к пожилым людям. Для меня было очень большой честью побывать в Овальном кабинете. Мне было очень интересно.



Почему Трамп неправильно произнёс мою фамилию (президент США назвал Евгения «Кузнецновым». — Прим. «Чемпионат»)? Если бы он знал, как правильно произносить мою фамилию, я бы миллионов 40 получал и играл бы в баскетбол», — приводит слова Кузнецова «Советский спорт».

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