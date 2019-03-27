Пашков об аренде в КХЛ: наш хоккей — не игрушка, надо исходить из его интересов

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о состоявшемся совете директоров КХЛ.

«Приветствую любые решения, которые идут на пользу развитию российского хоккея. Другой вопрос, что последствия этих решений нужно тщательно просчитывать, чтобы не было ошибок, которые могли бы навредить. Как может помочь развитию нашего хоккея новые клубы из Азии? Эти решения принимаются ответственными людьми, которые отвечают за последствия. Если это улучшит подготовку наших игроков, финансовое положение лиги и результаты сборных команд – это одно. Но это надо просчитывать и отвечать за эти решения. А решения могут быть любыми – увеличение или уменьшение лиги, изменения правил. Вопрос – какие ожидаются последствия этих решений?

Азиатский дивизион улучшит логистику команд с Дальнего Востока? Структура чемпионата нуждается в серьёзной корректировке, учитывая расстояния, которые приходится преодолевать командам, финансовые расходы, инфраструктуру. Конечно, слепо копировать НХЛ по структуре не стоит, надо исходить из собственных условий в нашем хоккее.

Решение по «Словану» надо принимать после серьёзного анализа сезона, который провёл клуб. «Слован» пока никак себя не зарекомендовал, думаю, по нему может принято любое решение, российский хоккей от этого не пострадает.

Аренда – это конъюнктурный вопрос, одних это устраивает, другие категорически против. Надо исходить из интересов нашего хоккея с точки зрения развития игроков и хоккейных центров. Надо всё тщательно просчитывать, российский хоккей не игрушка, это национальная игра, и здесь надо подходить только с этой точки зрения. С моей точки зрения, аренда вполне допустима. Она допустима у нас в общественной жизни, и здесь тоже», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.