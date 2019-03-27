Билялетдинов: надеялись на выздоровление Гарипова. Он говорил, что поправится

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил выступление команды в нынешнем сезоне. Казанский клуб вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде «Авангарду» в четырёх матчах.



«Полноценного отдыха с семьёй не было. Времени не нашлось. Мы практически через несколько дней приступили к тренировкам. Сейчас работаем, анализируем свою игру, стараемся найти те факторы, которые помешали выступить достойно. В принципе, знаем, почему так произошло, в чём проблема, но, чтобы разобраться глубоко, нужно время. Контракты у игроков до 30 апреля. Будем работать до конца.



К сожалению, в серии с «Авангардом» не смогли реализовать шанс в большинстве. На протяжении всей серии допускали ненужные удаления, они сильно мешали. Причём игроки всегда отправлялись на скамейку штрафников, скажем так, в «нужный момент», когда возникало преимущество. Но потом следовало глупое удаление, которое тормозило игру, давало возможность сопернику прийти в себя или того хуже — он ещё и забивал нам.



Гарипов? Мы, скажем так, надеялись на его выздоровление и должны были Эмилю в этом доверять. Он говорил, что поправится», — приводит слова наставника пресс-служба КХЛ.

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