Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Певица Бьянка исполнит гимн России перед матчем «Авангард» — «Салават Юлаев»

Певица Бьянка исполнит гимн России перед матчем «Авангард» — «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ

Певица Бьянка откроет первую игру серии финала Восточной конференции «Авангард» — «Салават Юлаев», которая состоится в Балашихе 29 марта.

«Первую игру серии между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» откроет Бьянка — в её исполнении прозвучит гимн Российской Федерации. Певица также выступит в перерыве матча и проведёт автограф-сессию. Ждём всех на «Арене Балашиха», будем подпевать вместе!» — говорится в сообщении пресс-службы «ястребов» в «Твиттере».

«Авангард» на пути к финалу Востока обыграл в четырёх матчах «Ак Барс» и переиграл «Барыс» со счётом 4:1. Уфимский клуб в шести матчах справился с «Металлургом», а затем обыграл «Автомобилист» со счётом 4:1.

Цулыгин заставил «застрелиться» лучший клуб Востока. Большой разбор «Салавата»
Дело не только в Метсоле. Даже ЦСКА и СКА не рвутся с таким упорством к Кубку Гагарина через пятак.
Марьмяки: «Салават» выступает удивительно, месяц назад никто бы в это не поверил

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Авангарда».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент