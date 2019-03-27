Певица Бьянка исполнит гимн России перед матчем «Авангард» — «Салават Юлаев»

Певица Бьянка откроет первую игру серии финала Восточной конференции «Авангард» — «Салават Юлаев», которая состоится в Балашихе 29 марта.



«Первую игру серии между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» откроет Бьянка — в её исполнении прозвучит гимн Российской Федерации. Певица также выступит в перерыве матча и проведёт автограф-сессию. Ждём всех на «Арене Балашиха», будем подпевать вместе!» — говорится в сообщении пресс-службы «ястребов» в «Твиттере».



«Авангард» на пути к финалу Востока обыграл в четырёх матчах «Ак Барс» и переиграл «Барыс» со счётом 4:1. Уфимский клуб в шести матчах справился с «Металлургом», а затем обыграл «Автомобилист» со счётом 4:1.

Цулыгин заставил «застрелиться» лучший клуб Востока. Большой разбор «Салавата» Дело не только в Метсоле. Даже ЦСКА и СКА не рвутся с таким упорством к Кубку Гагарина через пятак.

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Посмотреть фото можно в «твиттере» «Авангарда».